7 нюансов, которые следует учесть перед поездкой в Рим
Источник:Travel Off Path
Рим – невероятный город для путешествий на любой вкус. Ценители истории и архитектуры, гурманы и шопоголики – все могут получить невероятные впечатления от столицы Италии.
Чтобы получить настоящее удовольствие от путешествия, стоит заранее узнать некоторые особенности пребывания в этом городе. Что нужно учесть перед тем, как покупать билет в Рим – читайте в материале.
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Какие цены в Риме?
Евро – денежная единица Италии. Посмотрим на средние расходы путешественников.
Проживание
Одна ночь в 3-звездочном отеле в центре Рима будет стоить в среднем 250 евро. За 4-звездочное проживание придется выложить 420 евро. Также в столице Италии есть роскошные 5-звездочные отели, номера в которых стоят более 1300 евро за ночь.
Если хотите сэкономить, ищите расположение чуть дальше от центра. Так можно найти предложения от 100 евро за двухместный номер. Если у вас ограничен бюджет, можно поселиться в комфортабельном хостеле. В среднем это стоит 30 – 45 евро за кровать.
Питание
Обед из трех блюд в ресторане средней ценовой категории будет стоить около 65 евро на двоих. За трапезу в недорогом заведении или уличную еду рассчитывайте заплатить около 20 евро. Бокал пива обойдется около 4 евро, а капучино – 1,5 евро.
Транспорт
Передвигаться на общественном транспорте в Риме – отличный вариант. Цены на автобусы, трамваи и метро зависят от зоны города. В среднем 100 минут проезда на городском транспорте стоят 1,5 евро. Также доступны билеты на целый день или неделю.
Стоимость такси стартует с 4 евро, а дальше – в зависимости от расстояния. Вызвать авто можно через приложение Uber или подойти к водителю на специальных стоянках.
Культура и этикет в Риме
Обязательно ознакомьтесь с правилами поведения перед тем, как посетить Рим. Вот несколько основных подсказок:
- Изучите главные слова на итальянском. Начните с самого простого: привет (buongiorno), пожалуйста (per favore) и спасибо (grazie).
- Возьмите с собой на прогулку бутылку: питьевая вода доступна более чем в 2 000 общественных фонтанах на территории города.
- Уважайте традиции. Во время посещения храмов выключайте звук на телефоне и одевайтесь скромно. Не пытайтесь искупаться в фонтане Треви, это может плохо закончиться.
- В Риме не получится поесть слишком рано. Обед в Италии начинается ближе к 14:00, а ужин готовят около 20:00.
- Оставляйте чаевые. Это может быть несколько дополнительных евро (около 10% от счета в кафе или ресторане).
- Бронируйте билеты на экскурсии заранее, чтобы не стоять в очереди у достопримечательностей.
Что посмотреть в Риме?
Итальянская столица – романтический город, по которому можно гулять целый день. Вот главные достопримечательности, которые стоит посетить во время уик-энда в Риме.
Колизей – легендарный амфитеатр, которому более 2 тысяч лет. Тут проходили гладиаторские бои. Туристы могут исследовать руины Колизея и узнать больше о его истории. Билет на экскурсию покупайте заранее, ведь это место очень популярно.
Легендарный Колизей / Фото Rome And Vatican Pass
Ватикан – уникальный город и резиденция Папы Римского. В то же время это самое маленькое суверенное государство в мире. Здесь можно посетить базилику Святого Петра, Сикстинскую капеллу и музеи. Позаботьтесь о скромной одежде и ведите себя соответственно.
Ватикан с высоты птичьего полета / Фото The Vatican Tickets
Пантеон – уникальный архитектурный объект, сохранившийся до наших дней. Это римский храм, который можно посетить с экскурсоводом, если вы интересуетесь историей. Прогуляться по территории без гида также будет интересно.
Уникальный римский Пантеон / Фото Википедия
Безопасно ли в Риме для туристов?
Рим является относительно безопасным туристическим городом. Однако помните о простых правилах, чтобы не испортить себе отдых:
- Остерегайтесь воров. Карманные кражи – самое популярное преступление, с которым сталкиваются туристы в Риме. Особо внимательным стоит быть в районе Колизея и площади Святого Петра.
- Избегайте мошенников. Покупайте билеты на экскурсии на проверенных сайтах с хорошими отзывами.
- Если у вас неприятности, вызовите службу экстренной помощи по номеру 113.
- Перед поездкой оформите туристическую страховку.
Местная кухня
Рим является фантастическим местом, чтобы попробовать итальянские блюда и напитки. Обязательно оцените жареные артишоки, пасту (традиционные Карбонару и Болоньезе), пиццу и Trapizzino (треугольный "карманчик" с разными начинками). Из напитков рекомендуем попробовать коктейль Aperol Spritz, итальянское вино и кофе эспрессо.
Римская уличная еда – trapizzino / Фото Italy Magazine
Сколько жителей Украины могут находиться в Италии?
Как туристы, украинцы могут находиться в Италии 90 дней за полгода. Рассчитать срок пребывания по безвизу можно на специальном калькуляторе на сайте Евросоюза.