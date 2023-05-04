7 нюансов, которые следует учесть перед поездкой в Рим

Рим – невероятный город для путешествий на любой вкус. Ценители истории и архитектуры, гурманы и шопоголики – все могут получить невероятные впечатления от столицы Италии.

Чтобы получить настоящее удовольствие от путешествия, стоит заранее узнать некоторые особенности пребывания в этом городе. Что нужно учесть перед тем, как покупать билет в Рим – читайте в материале.

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Какие цены в Риме?

Евро – денежная единица Италии. Посмотрим на средние расходы путешественников.

Проживание

Одна ночь в 3-звездочном отеле в центре Рима будет стоить в среднем 250 евро. За 4-звездочное проживание придется выложить 420 евро. Также в столице Италии есть роскошные 5-звездочные отели, номера в которых стоят более 1300 евро за ночь.

Если хотите сэкономить, ищите расположение чуть дальше от центра. Так можно найти предложения от 100 евро за двухместный номер. Если у вас ограничен бюджет, можно поселиться в комфортабельном хостеле. В среднем это стоит 30 – 45 евро за кровать.

Питание

Обед из трех блюд в ресторане средней ценовой категории будет стоить около 65 евро на двоих. За трапезу в недорогом заведении или уличную еду рассчитывайте заплатить около 20 евро. Бокал пива обойдется около 4 евро, а капучино – 1,5 евро.

Транспорт

Передвигаться на общественном транспорте в Риме – отличный вариант. Цены на автобусы, трамваи и метро зависят от зоны города. В среднем 100 минут проезда на городском транспорте стоят 1,5 евро. Также доступны билеты на целый день или неделю.

Стоимость такси стартует с 4 евро, а дальше – в зависимости от расстояния. Вызвать авто можно через приложение Uber или подойти к водителю на специальных стоянках.

Культура и этикет в Риме

Обязательно ознакомьтесь с правилами поведения перед тем, как посетить Рим. Вот несколько основных подсказок:

Изучите главные слова на итальянском. Начните с самого простого: привет (buongiorno), пожалуйста (per favore) и спасибо (grazie).

Возьмите с собой на прогулку бутылку: питьевая вода доступна более чем в 2 000 общественных фонтанах на территории города.

Уважайте традиции. Во время посещения храмов выключайте звук на телефоне и одевайтесь скромно. Не пытайтесь искупаться в фонтане Треви, это может плохо закончиться.

В Риме не получится поесть слишком рано. Обед в Италии начинается ближе к 14:00, а ужин готовят около 20:00.

Оставляйте чаевые. Это может быть несколько дополнительных евро (около 10% от счета в кафе или ресторане).

Бронируйте билеты на экскурсии заранее, чтобы не стоять в очереди у достопримечательностей.

Что посмотреть в Риме?

Итальянская столица – романтический город, по которому можно гулять целый день. Вот главные достопримечательности, которые стоит посетить во время уик-энда в Риме.

Колизей – легендарный амфитеатр, которому более 2 тысяч лет. Тут проходили гладиаторские бои. Туристы могут исследовать руины Колизея и узнать больше о его истории. Билет на экскурсию покупайте заранее, ведь это место очень популярно.

Легендарный Колизей / Фото Rome And Vatican Pass

Ватикан – уникальный город и резиденция Папы Римского. В то же время это самое маленькое суверенное государство в мире. Здесь можно посетить базилику Святого Петра, Сикстинскую капеллу и музеи. Позаботьтесь о скромной одежде и ведите себя соответственно.

Ватикан с высоты птичьего полета / Фото The Vatican Tickets

Пантеон – уникальный архитектурный объект, сохранившийся до наших дней. Это римский храм, который можно посетить с экскурсоводом, если вы интересуетесь историей. Прогуляться по территории без гида также будет интересно.

Уникальный римский Пантеон / Фото Википедия

Безопасно ли в Риме для туристов?

Рим является относительно безопасным туристическим городом. Однако помните о простых правилах, чтобы не испортить себе отдых:

Остерегайтесь воров. Карманные кражи – самое популярное преступление, с которым сталкиваются туристы в Риме. Особо внимательным стоит быть в районе Колизея и площади Святого Петра.

Избегайте мошенников. Покупайте билеты на экскурсии на проверенных сайтах с хорошими отзывами.

Если у вас неприятности, вызовите службу экстренной помощи по номеру 113.

Перед поездкой оформите туристическую страховку.

Местная кухня

Рим является фантастическим местом, чтобы попробовать итальянские блюда и напитки. Обязательно оцените жареные артишоки, пасту (традиционные Карбонару и Болоньезе), пиццу и Trapizzino (треугольный "карманчик" с разными начинками). Из напитков рекомендуем попробовать коктейль Aperol Spritz, итальянское вино и кофе эспрессо.

Римская уличная еда – trapizzino / Фото Italy Magazine

Сколько жителей Украины могут находиться в Италии?

Как туристы, украинцы могут находиться в Италии 90 дней за полгода. Рассчитать срок пребывания по безвизу можно на специальном калькуляторе на сайте Евросоюза.