7 книг украинских авторов, которые стоит прихватить с собой в путешествие за границу

Путешествия – отличный способ познавать мир и открывать для себя новые страны. Однако дорога к месту назначения иногда может быть очень изнурительной и отнимать много времени.

Однако эту проблему легко решить – возьмите с собой в путешествие интересную книгу. Украинские писатели и писательницы создают запутанные и неординарные сюжеты, которые приятно удивят читателей, помогут расслабиться и погрузиться в другой мир. Предлагаем 7 разножанровых книг, с которыми время в длинной дороге пройдет увлекательно и незаметно.

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"Проєкт "Лабіринт", Елена Кузьмина

Миф о Тезее и Минотавре нашел свое отражение в антиутопии Елены Кузьминой "Проєкт "Лабіринт". Суровый мир, тоталитарная страна, где каждый гражданин – только винтик в отлаженной системе. Личная жизнь, работа, развлечения и даже мнения людей находятся под постоянным контролем сверху. И, конечно, участвовать во всех государственных проектах – самая высокая честь и награда. Особенно в "Лабиринте". Особенно когда твой отец – известный герой и победитель этого действа, и оконфузиться нельзя.



"Проєкт "Лабіринт", автор – Елена Кузьмина / Фото "Фабула"

Поэтому главный персонаж книги – парень по имени Тео – без сомнений становится представителем от своей военной академии, когда так выпадает жребий. Однако оказывается, что слухи о пропавших в "Лабиринте" очень близки к правде. Правде, которую удачно скрывают годами. Поэтому герою не на кого надеяться. Разве что на того, кто потерял так много, что готов бесстрашно идти против системы.

"Планета грибів. Як гриби годують, лікують і вбивають нас", Алексей Коваленко

Ученый и автор ютуб-канала "Довколаботаніка" неутомимо радует читателей новыми трудами о природе. На этот раз он приглашает узнать о таинственном мире Царства Грибов. Книга расскажет о роли этих организмов в истории человечества, объяснит их ценность и познакомит с особенностями.



Новая книга Алексея Коваленко откроет для вас мир грибов / Фото Дмитрия Гелеверы

Автор непринужденно строит рассказ, отвечая на необычные вопросы. Могут ли грибы захватить мир? Почему комбуча стала столь популярной и существует ли кофейный гриб? Что мы знаем о ЛСД, шампиньонах и грибах времен античности? Вдобавок научно-популярное чтиво приправлено хорошим юмором и потрясающими историями из реальной жизни.

Отрывок из книги:

"Я страшенно фанатів від медитативного процесу їх збирання, і найбільша проблема була в тому, куди їх подіти. Адже споживати плодові тіла клятих осмотрофів (організми, які поглинають органічні речовини з довкілля) у нас удома було заборонено, аж доки хтось у нас в родині не отримає диплом магістра з ботаніки".

"Тільки нікому про це не кажи", Ирена Карпа

Первый по-настоящему психологический триллер Ирены Карпы с неожиданным финалом. За основу романа писательница взяла истории разных женщин, пострадавших от насилия в разном возрасте.

В центре сюжета – фотограф Марго, эмигрировавшая в Париж. Девушка любит фэшн-индустрию и откровенные вечеринки. В родном Киеве остался ее дед и таинственный любовник-полицейский, которого она убеждает переехать в Париж. Но что-то не дает покоя девушке.



Ирена Карпа поднимает темы, которые обычно умалчивают / Фото Юрия Рыльчука

В то же время Марго узнает из интернета о серийном убийце, который совершает самосуд над насильниками и другими негодяями на ее родине. Эта книга со всем мастерством автора поднимает темы, о которых обычно умалчивают: домашнее насилие, буллинг и табуированный секс.

"Себек", Юрий Грузин

Эта история начинается в 1899 году в Каире. Специалист по египетским старинам, майор армии Ее величества в отставке Эмрис Гриффит должен разобраться в странном исчезновении состоятельного археолога-любителя. Во время дела он знакомится с колоритными личностями, населяющими Каир, и побывает в разных уголках города. Также вместе с компанией кладоискателей отправится в Южный Судан, чтобы отыскать древнее святилище, которое связано с исчезновением археолога-любителя, убийством его жены и рядом других преступлений.



Книга "Себек", автор – Юрий Грузин / Фото "Фабула"

Гриффит узнает о тайнах, которые хранят глубины времени и лабиринты пространства. Книга в стилистике классических приключенческих романов о кладоискателях содержит неожиданные открытия, сложные загадки и опасность.

"Місто", Михаил Поживанов

Это рассказ путешественника, ученого, политика и общественного деятеля о том, как и для чего возникли города и каков комфортный город будущего. Насыщенная история о первых канализациях, о новых институциях и деньгах. От установления полисной системы до современной эпохи урбанизации и вопросов о том, как строить комфортное и безопасное жилье.



Рассказ Михаила Поживанова о том, как и для чего возникли города / Фото "Одесса Медиа"

Автор книги открывает читателям и читательницам удивительные города мира, самые комфортные мегаполисы будущего и интеллект каждого из городов. И, конечно, есть взгляд в будущее. Ведь после победы мы будем строить уже новые населенные пункты.

Отрывок из книги :

"Нам здається, що міста існують уже так давно, що зовсім заполонили планету, і що більшість людської популяції проживає саме в містах. Тоді як у селах залишилися самі маргінали або фанатики життя "на землі". Але це не так. Насправді сільське населення донедавна переважало в загальнопланетарному вимірі. І лише 2008 року у світі вперше стало більше міського населення, ніж сільського.

Міста стали основним середовищем для людей Землі. Є міста-гіганти, ритм і масштаб яких нам складно уявити. Наприклад, Шанхай, Нью-Делі, Мехіко й Каїр до 2050 року легко перетнуть кордон в 30 млн населення. А жителів Токіо буде вже 50 млн".

"Не мій дім", Ярослава Литвин

История молодой и перспективной дизайнера Сюзанны, которая быстро и безумно влюбляется в Петра – мужчину старше ее, и попадает в сказочные отношения, которые постепенно разрушают ее надежды на уютную и счастливую жизнь. После свадьбы ее избранник предлагает осуществить его невероятную мечту и построить новый дом со всеми технологиями, новыми гаджетами, бункером и даже роботом по имени Кейт.



"Не мій дім", автор – Ярослава Литвин / Фото "Фабула"

Но однажды Сюзанна подслушивает их разговор и открывает для себя страшную правду… Это история потери самой себя, абьюзивных отношений и постепенного восстановления. А также о сосуществовании с андроидами и современными технологиями.

"Танхельм. Первісний дух", Юлия Романюк

Действие фантастического романа происходит в Танхельме – королевстве морфов – полулюдей, полуживотных. Королевством правит семья Благородных, проживающих в столице – городе Кингтрас.



Фантастический роман Юлии Романюк / Фото "Фабула"

Главная героиня Эйла уже 10 лет живет на Крайнем Севере – в крае, где отбывают ссылку преступники. Десять лет назад ее родители погибли, а она ослепла на один глаз и оказалась среди преступников, но сама она плохо помнит, что тогда произошло. Однажды в дом Эйлы врываются. Невероятные и ожесточенные приключения героини в поисках спасения, правды и себя настоящей ведут читателей и читательниц фэнтезийными страницами этого романа.

Отрывок из книги:

"Сонце над Танхельмом засліплювало подорожнім очі. Мала шестирічна Ейла ховала голову під руками матері. Руді вуха стирчали, погойдуючись у різні боки. Вітер збивав шерсть на головах Сяйнооких, гуляв між дерев і підкидував сухе опале листя. На половину звірі, на половину люди вдихали повітря навколишнього лісу, посмикуючи чорними лисячими носами. Порипував набитий речами віз, зі стуком підстрибували скрині. Кінь натужно дихав, втрапляючи у вибоїни, та скидав головою, перечіпляючись за коріння, що стирчало з землі".