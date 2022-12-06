В ЕС разрешат пассажирам свободно пользоваться 5G на борту самолета

ЕС позволит авиакомпаниям использовать 5G в самолете

Теперь пассажиры смогут использовать интернет с максимальной скоростью на борту самолета. Такое решение было опубликовано на сайте Еврокомиссии.

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Авиакомпании внутри ЕС смогут устанавливать технологию 5G на борту своих самолетов. Это позволит пассажирам во время полетов пользоваться гаджетами не включая "режим полета".

На практике решение позволит авиакомпаниям совершать и получать телефонные звонки и текстовые сообщения, а также использовать данные так же, как они делают это на земле. Услуга будет предоставляться с помощью специального сетевого оборудования под названием "pico-cell", соединяющего бортовую систему самолета с землей через спутник.

Отмечается, что такая функция стала доступна после того, как Еврокомиссия адаптировала законодательство о мобильной связи к современным стандартам.

Небо больше не является пределом, когда речь идет о возможностях, предлагаемых сверхбыстрой связью с высокой пропускной способностью,

– говорится в заявлении Тьерри Бретона, еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, по поводу объявления предложения Еврокомиссии.

Когда станут доступны интернет и звонки на борту самолета

Согласно решению комиссии, государства-члены ЕС должны будут обеспечить доступ к полосе частот 5 ГГц для использования в транспортных средствах как можно раньше, но не позднее 30 июня 2023 года.

Кроме того, данное решение позволит пользоваться высокоскоростным интернетом 5G во время поездки на автомобиле или автобусе.

, вероятно, использование телефонов в самолете не будет бесплатным. Соты и авиакомпании, наверное, будут взимать специальный тариф, поскольку соединение может включать подключение к сетям из нескольких стран, что генерирует расходы на роуминг.