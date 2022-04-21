500 злотых на покупку лекарств: что известно о новой программе для украинцев в Польше
Источник:Polska Agencja Prasowa
В Польше ввели еще одну программу, направленную на помощь украинцам. Беженцам из Украины выделят по 500 злотых на покупку лекарств.
Первые медикаменты в рамках программы, инициатором которой стала одна из самых крупных американских гуманитарных организаций Direct Relief, можно будет приобрести уже в начале мая.
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Что известно о финансовой помощи на лекарства
Получить по 500 злотых на лекарства имеют шанс 100 тысяч граждан Украины, оказавшихся в Польше из-за войны. Рассчитывать на финансовую поддержку могут все украинцы – независимо от возраста. Правда, заявку за несовершеннолетних должны подать их родители.
При этом "живые" деньги не будут выдавать на руки, вместо этого будут электронные штрих-коды на 500 злотых. Обменять их на лекарства украинские беженцы смогут в 8000 аптек по всей Польше. Коды на приобретение медикаментов будут действовать до конца 2022 года.
Что нужно, чтобы получить код на 500 злотых
- На сайте Health4Ukraine заполните регистрационную форму для участия в программе.
- Присоединиться к этой программе могут украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля.
- У вас должен быть присвоенный номер PESEL.
- На указанную при регистрации электронную почту придет письмо с индивидуальным штрих-кодом, который позволит купить лекарства.
- Код можно показать в аптеке на экране смартфона или предъявить в напечатанном виде.
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