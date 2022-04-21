500 злотых на покупку лекарств: что известно о новой программе для украинцев в Польше

В Польше ввели еще одну программу, направленную на помощь украинцам. Беженцам из Украины выделят по 500 злотых на покупку лекарств.

Первые медикаменты в рамках программы, инициатором которой стала одна из самых крупных американских гуманитарных организаций Direct Relief, можно будет приобрести уже в начале мая.

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Что известно о финансовой помощи на лекарства

Получить по 500 злотых на лекарства имеют шанс 100 тысяч граждан Украины, оказавшихся в Польше из-за войны. Рассчитывать на финансовую поддержку могут все украинцы – независимо от возраста. Правда, заявку за несовершеннолетних должны подать их родители.

При этом "живые" деньги не будут выдавать на руки, вместо этого будут электронные штрих-коды на 500 злотых. Обменять их на лекарства украинские беженцы смогут в 8000 аптек по всей Польше. Коды на приобретение медикаментов будут действовать до конца 2022 года.

Что нужно, чтобы получить код на 500 злотых

На сайте Health4Ukraine заполните регистрационную форму для участия в программе.

заполните регистрационную форму для участия в программе. Присоединиться к этой программе могут украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля.

У вас должен быть присвоенный номер PESEL.

На указанную при регистрации электронную почту придет письмо с индивидуальным штрих-кодом, который позволит купить лекарства.

Код можно показать в аптеке на экране смартфона или предъявить в напечатанном виде.

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