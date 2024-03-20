В реальности локации еще лучше: 5 книг, которые вдохновят вас на путешествие

Пожалуй, все туристы хотя бы раз в жизни выбирали для отдыха места, которые увидели в фильмах или сериалах. Но для многих путешественников источниками вдохновения для будущих поездок становятся и книги.

Туристы рассказали, что путешествуют после чтения книг

Согласно результатам опроса Jet2holidays, проведенного среди 2 000 британцев, каждый четвертый турист именно таким образом хотя бы раз в жизни выбирал место для отдыха.

Читайте также Уже 7-й год подряд: какая страна мира остается самой счастливой и на каком месте Украина

Чаще всего вдохновением для отпуска служит просмотр фильмов или сериалов. Но мы были удивлены, увидев, как у многих возникло желание отправиться куда-то из-за прочитанной книги, в которой нет визуального представления страны или города, где разворачиваются события,

– отметили в Jet2holidays.

Среди причин посещения места, о котором они прочитали в книге, участники опроса назвали:

желание увидеть, как оно выглядит в реальной жизни (46%),

узнать больше об этом месте (32%),

поставить галочку в своем списке желаний (15%).

Недавний опрос показал, что 62% путешественников, которые посетили места, вдохновленные книгами, были в восторге от того, что реальное место превзошло их ожидания.

Половина опрошенных посетили достопримечательности, упомянутые в книгах, а 25% останавливались в зданиях, упомянутых в этой литературе. Кроме того, 27% респондентов участвовали в профессиональных экскурсиях по местам, о которых читали.

Туристы рассказали, что книги вдохновляют на путешествия / Фото Unsplash

Люди, которые путешествуют к местам из книг, имеют тенденцию совершать в среднем 3 путешествия, связанные с литературным местом действия. Исследование также выявило, что 15% участников забронировали поездку в определенное место сразу после прочтения книги.

Еще 17% респондентов сообщили, что имеют список из пяти мест, которые надеются посетить в будущем, вдохновившись прочитанными романами.

Какие книги побуждают путешествовать?

Самой популярной книгой, побудившей британцев путешествовать, стали мемуары американской писательницы Фрэнсис Мейес "Под солнцем Тосканы", выпущенные в 1996 году. Именно после прочтения этого романа они захотели посетить этот регион Италии.

Кстати, 2003 года также вышел одноименный фильм с Даян Лейн в главной роли, который еще больше привлек внимание к Тоскане.

Книга "Под солнцем Тосканы" вдохновляет на путешествие в этот живописный регион Италии / Фото Unsplash

Вторую и третью строчку занял греческий остров Корфу, описанный в романе "Моя семья и другие животные" и трилогии "Корфу" британского писателя-анималиста Джеральда Даррелла.

Четвертая и пятая строчки в опросе достались романам американского писателя Дэна Брауна – "Код да Винчи" (Париж, Франция) и "Ангелы и демоны" (Рим, Италия). В 2006 и 2009 годах по романам были сняты фильмы с Томом Хэнксом в главной роли.