4 существенных отличия между польскими и украинскими ПДД

Отправляясь за границу на собственном автомобиле, стоит помнить, что ПДД в другой стране могут отличаться от украинских. Давайте разбираться с самыми главными отличиями польских правил и действующих в Украине.

Водители привыкают к правилам дорожного движения, действующим в родной стране. Отправляясь в ту же Польшу, автовладельцам не сразу удается адаптироваться к местным правилам. Однако перед поездкой крайне важно заранее ознакомиться с особенностями ПДД, что поможет не нарваться на немалые штрафы.

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Самые существенные отличия в украинских и польских ПДД

Ограничение скорости

И по украинским, и по польским городам разрешено двигаться до 50 километров в час. Это максимальная разрешенная скорость в населённых пунктах. А вот на скоростных дорогах в Польше можно разогнаться чуть больше. Если в Украине на трассах скорость в основном ограничена 90 километрами в час (на некоторых участках – до 110 километров в час), то по польским шоссе можно ехать до 120 километров в час, а на автомагистралях разрешено двигаться со скоростью 140 километров в час.

Содержание алкоголя в крови

Разрешенное содержание алкоголя в крови как для автомобилистов, так и для велосипедистов не должно превышать 0,2 доли промилле. Если драгер покажет более 0,5 промилле крови, то водитель получит 10 штрафных баллов и штраф не менее нескольких тысяч злотых. Более того, нарушителю грозит даже ограничение свободы или заключение.

Свет фар

В отличие от украинских ПДД, в Польше правилами предусмотрено, что ближний свет в автомобиле должен быть включен всегда, независимо от периода суток. Если вы забудете включить фары, вас могут оштрафовать на 300 злотых (около 2 000 гривен).

Перевозка детей

Детей ростом до 150 сантиметров нужно перевозить в специальном автомобильном кресле. Если же рост ребенка свыше 135 сантиметров, его можно перевозить на заднем сиденье без автокресла или если рост и вес ребенка не позволяют выбрать соответствующее специальное кресло. За пренебрежение правила грозит штраф в размере 300 злотых (около 2 000 гривен) и до шести штрафных баллов.

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