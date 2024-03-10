Впервые в истории пассажирских авиаперевозок: какой год стал самым безопасным – без погибших

Авиаперелеты являются самым безопасным видом транспорта. А 2023 год был лучшим за всю историю безопасности полетов.

Произошел лишь один смертельный случай, но это был турбовинтовой самолет, а не реактивный. Об этом свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

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2023 год – самый безопасный в истории пассажирских авиаперевозок

Годовой отчет по безопасности подтвердил, что в среднем человеку приходится летать ежедневно в течение 103 239 лет, прежде чем может произойти смертельное событие.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2023 году произошел лишь один смертельный случай – катастрофа внутреннего рейса в Непале, в которой погибли 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Однако, это был турбовинтовой самолет, а не реактивный, поэтому случай не вносили в статистику.

Отмечается, что даже при увеличении движения воздушных судов на 17% уровень аварийности снизился. В прошлом году на каждые 1,26 миллиона рейсов приходилась одна авария, по сравнению со средним показателем за 5 лет – одна авария на каждые 880 000 полетов.

2023 год был лучшим за всю историю безопасности полетов / Фото Unsplash

В 2023 году также не было потерь корпуса пассажирских самолетов. То есть когда самолет получил повреждения, которые невозможно восстановить.

2024-й уже имеет другие показатели