200 крон в день: администрация Праги будет выделять украинским беженцам средства на питание

Помощь в размере 200 крон в сутки могут получить не все беженцы. Инициатива касается проживающих в объектах, представленных районными администрациями.

Средства будут платить людям, временно проживающим в спортзалах или других помещениях, которые не предназначены для длительного комфортного пребывания. Напоминаем, что в понедельник пражские советники выделили для помощи беженцам еще дополнительных 80 миллионов крон.

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Как Прага помогает беженцам из Украины

Мы стараемся организовать хотя бы двухразовое питание,

– сказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Остальные регионы Чехии пока не приняли аналогичное решение. Однако продолжаются переговоры о том, чтобы расходы на питание можно было бы компенсировать, например, через пожертвования.

В четверг у нас переговоры с одной крупной компанией, которая хотела бы предоставить сумму до десяти миллионов крон. Но у нас нет законодательной базы, как это сделать правильно,

– сообщил губернатор Моравско-Силезского края Иво Вондрак.

Сейчас Прага привлекает дополнительные способы поддержки украинцев, вынужденных искать безопасное убежище за границей из-за российского вторжения в их города. Например, столичные гостиницы и хостелы получат от 140 крон на человека за ночь в качестве компенсации от государства.

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