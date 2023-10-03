Не прошло и 140 лет: строительство Саграды Фамилии наконец подходит к концу

Известный каталонский архитектор Антонио Гауди возглавил разработку проекта церкви. Монументальное сооружение, состоящее из 18 колоссальных веретеноподобных башен, будет служить символическим изображением разных библейских персонажей. К ним относятся 12 апостолов, четыре евангелиста, а также фигуры Девы Марии и Иисуса.

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Недавно была успешно завершена установка последней скульптурной части на вершине башни евангелиста Матфея. Башню Иоанна Богослова украшает величественная фигура орла, завершающая ее архитектурное украшение.

Четыре башни евангелистов завершены! Скоро мы отметим этот этап в строительстве!

– говорится в сообщении.

12 ноября в церкви состоится инаугурационная месса, во время которой будут освящены четыре башни евангелистов. В базилике заявили, что они будут подсвечены к Рождеству.

Башню Девы Марии украсили огромной 12-конечной звездой в декабре 2021 года / Фото Josep Lago, AFP

Там добавили, что башни Марка и Луки ранее в прошлом году были увенчаны фигурами льва и лисы соответственно.

Четыре башни евангелистов имеют высоту 135 метров. В конце 2021 года на вершине башни Девы Марии высотой 138 метров была установлена огромная 12-конечная звезда в ознаменование завершения ее строительства.

По данным базилики, оставшаяся башня, представляющая Иисуса Христа, будет иметь высоту 172,5 метра, она будет завершена четырехконечным крестом высотой 17 метров.

Строительство Саграда Фамилия: коротко

Саграда Фамилия является памяткой из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство собора по проекту Антонио Гауди длится уже 141 год. К моменту своей смерти архитектор успел закончить фасад и одну из колокольней. Строительство храма прекращали во время войн — Гражданской в Испании и Второй мировой.

Строительство церкви велось незаконно в течение 137 лет, вплоть до 2019 года, когда городским советом Барселоны, наконец, было выдано разрешение на строительство. Власти лишь в 2016 году обнаружили "аномалию", что разрешение на строительство так и не было предоставлено. Администрация базилики будет выплачивать в городскую казную компенсацию в размере 41 миллиона долларов в течение 10 лет.

Четыре башни евангелистов базилики Саграда Фамилия окончены / Фото Basilica de la Sagrada Familia

Когда строительство будет завершено, Саграда Фамилия станет самой высокой церковью в мире, обогнав Ульмский собор в Германии. К слову, храм всемирно известен благодаря своей характерной архитектуре и бесконечным работам.