12-часовые смены и неоплаченные сверхурочные: украинец рассказал о работе в Чехии

От 3 до 5 миллионов украинцев регулярно ездят на работу за границу. Только за первое полугодие 2021 года около 1 800 жителей Харьковской области стали трудовыми мигрантами. Харьковчанин, который недавно вернулся с заработков в Чехии, рассказал о своем опыте.

Украинец отправился на работу в Чехии в начале июня 2021 года. К этому событию он тщательно готовился.

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О жилищных и рабочих условиях

Перед поездкой мужчина считал необходимым проверить подлинность приглашения от иностранной компании, чтобы не стать жертвой мошенников. Для этого он посетил один из визовых центров. Там работники за определенную сумму денег помогли проверить приглашение и оформить страховку. Кроме этого, для выезда из страны пришлось сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Однако, по словам украинца, ни один из этих документов ему не понадобился. Более того, другие противоэпидемические меры соблюдены ни были. Тесты на коронавирус, утверждает мужчина, никто не проверял, страховку тоже – она ​​нужна была только для дороги.

Грубо говоря, после приезда в Чехию эту страховку можно было выбросить. Никто не проверял нас на наличие ковиду или вакцины. После приезда нас посадили на карантин: всех по-разному, от трех дней до семи, но установленный срок никто вас на карантине держать не будет,

– рассказывает трудовой мигрант.

Украинец ехал на заработки вместе с тремя друзьями. Сначала друзья просили поселить их вместе, но свободных четырехместных комнат не было, поэтому их распределили по разным общежитиям. По его словам, заранее договориться о конкретных условиях или удобства просто невозможно, потому что мигрантам предоставляют жилье в порядке "живой очереди". Только когда кто-то из работников едет, то можно попросить, чтобы на это место перевели знакомого.

Герой статьи рассказал, что всего в них было 5 комнат в общежитии, по 3 – 4 кровати в каждой. На это все – 2 туалета и 2 душа. А у других мужчин был 1 туалет и 1 душ на 3 комнаты.

Питание для работников не было предусмотрено. Людям приходилось покупать продукты и готовить пищу самостоятельно.

Харьковчанин работал на складе интернет-магазина. Рассказывает, что вход и выход на территорию склада осуществлялся по карточкам пропуска. Из-за этого выйти, чтобы скурить сигарету или поесть можно было только во время двух коротких перерывов в течение смены.

По словам мужчины, график был ненормированным и тяжелым. Изменения продолжались по 12 часов. Особенно трудно было успеть на утреннюю смену, которая начиналась в 6 утра. Для этого нужно было проснуться в 3 часа ночи.

Мы могли 3 дня работать с 6 вечера до 6 утра,

– вспоминает украинец.

Сколько можно заработать в Чехии

Средняя зарплата трудового мигранта в Чехии составляет около 120 крон (примерно 145 гривен) в час. Как правило, работники работают посменно (смена длится 12 часов). Но два перерыва по 30 минут не оплачиваются. Сверхурочные, замечает украинец, не оплачивают также.

Если ты заранее договорился о сумме 105 крон (около 130 гривен) в час, то ты больше не получишь – неважно, вышел ты в выходной день или праздничный,

– говорит работник.

Следует также помнить о расходах на пищевые и бытовые продукты.

Несмотря на все недостатки, харьковчанин планирует в дальнейшем ездить в Чехию на работу. Поскольку в Харькове, по его мнению, таких денег ему заработать не удастся.