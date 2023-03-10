Идеально для соло-туристок: 10 самых безопасных стран для путешествий в одиночку

Новое исследование InsureMyTrip определило направления, куда женщины могут со спокойной душой путешествовать в одиночку. В топ-10 самых безопасных городов для соло-путешественниц попали Дубай, Мадрид, Анталья и Краков.

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Дубай (ОАЭ) признали самым безопасным городом для путешествующих поодиночке женщин. Авторы исследования описывают город как самое безопасное место для женщин даже для прогулок ночью.

10 самых безопасных стран для женщин-туристок 2023

Дубай, ОАЭ.

Мадрид, Испания.

Чиангмай, Таиланд.

Анталья, Турция.

Мюнхен, Германия.

Барселона, Испания.

Медина, Саудовская Аравия.

Прага, Чехия.

Краков, Польша.

Лиссабон, Португалия.

Дубай признали самым безопасным городом для соло-туристок в 2023 году / Фото UnSplash

Названы самые безопасные страны Европы в 2023 году

Компания Gamblino.com определила 10 самых безопасных стран Европы. В рамках исследования были проанализированы 9 показателей, связанных с безопасностью в пунктах назначения. Учитывалось количество убийств, нападений и смертей на дорогах, риск стихийных бедствий и глобальный индекс мира.

В пятерку самых безопасных стран Европы попали Швейцария, Исландия, Норвегия, Дания и Люксембург, а Украина и Россия заняли последние места. Возглавила свежий рейтинг самых безопасных для туристов европейских стран на начало 2023 года Швейцария.