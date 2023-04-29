Красота Парижа: 10 зрелищных локаций, которые сделают вас звездой инстаграма

Париж – город эстетики, музыки и любви. Старинная архитектура, прогулки по уютным улочкам и кофе с круасанами в аутентичных кафе сделают отдых в столице Франции незабываемым. А еще этот город дарит отличную возможность пополнить свой инстаграм невероятными фото.

Снимки, сделанные в этом удивительном городе, будут греть вас воспоминаниями еще долгое время после поездки и вдохновлять на новые путешествия. Закордон 24 собрал варианты живописных локаций, где можно сделать отличные фото в одном из самых романтичных городов на планете.

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Лучшие инстаграмные локации Парижа

1. Площадь Trocadero

Одним из лучших мест для фото в Париже является площадь Trocadero. Она расположена прямо напротив Эйфелевой башни, так что вы сможете сделать фантастические фотографии на фоне самой известной достопримечательности столицы Франции.

Единственным недостатком этой локации является то, что здесь много туристов, поэтому сделать снимок без людей в кадре почти невозможно. Однако можно прийти сюда ночью или на рассвете, когда толпы не будет. Это не только отличный вариант получить хорошие фото, но и возможность увидеть известное место в другом свете.



Площадь Trocadero / Фото Musement

2. Марсовое поле (Champ de Mars)

Это публичный парк в 7 округе Парижа, расположенный в западной части города, на левом берегу реки Сена. Собственно, это место, где стоит известная на весь мир Эйфелева башня. Эта локация может показаться довольно банальной, но именно здесь можно сделать замечательные фото, насыщенные духом Парижа.

Каждое время года здесь прекрасно, но особенно красиво в сезон цветения сакуры. Нежные розовые цветки прекрасно дополнят ваши фото. Не менее красиво здесь осенью, когда деревья украшают кадр яркими огненными красками.



Марсовое поле весной / Фото Keytours Vacations Blog

3. Rue de l'Universite

Если фото на фоне Эйфелевой башни является обязательным пунктом в вашем списке, однако стандартные ракурсы надоели, это не проблема. Есть и другие красивые локации, откуда открывается великолепный вид на "Железную даму".



Улица Rue de l'Universite / Фото Aupairohparis

В частности, можно отправиться на Rue de l'Universite. Эта улица с аутентичными парижскими зданиями и старинной булыжной мостовой является одним из лучших мест для фотографий в Париже.

4. Мост Александра III (Pont Alexandre III)

Одним из обязательных пунктов фотосессии должен стать Pont Alexandre III, соединяющий два берега Сены. Он расположен между Домом инвалидов и Елисейскими полями. Во многих путеводителях мост Александра III упоминается как самый утонченный в Париже. С этим трудно поспорить, ведь его декоративная отделка с фигурами пегасов, нимф и ангелов радует глаз.

Отсюда открывается потрясающий вид на Сену. Это место станет прекрасным фоном для фото, которое украсит ваш инстаграм.



Мост Александра III в Париже / Фото Paris forever

5. Терраса Galeries Lafayette

Парижские крыши – особенно удачное место для фантастических фото. Одной из таких локаций является терраса на последнем этаже универмага Galeries Lafayette. Отсюда открывается потрясающий вид на город, в частности на Оперу Гарнье и Эйфелеву башню. Здесь можно не только сделать красивый снимок, но и насладиться панорамой столицы Франции.



Панорама с террасы Galeries Lafayette / Фото с инстаграма topparisphoto

6. La maison rose

Одним из самых популярных мест среди туристов является Монмартр, расположенный в 18 округе Парижа. Известный холм радует путешественников живописными уголками, где так хочется сделать фото. Именно здесь можно встретить сказочный розовый дом, который так и просится в кадр.



La maison rose в Париже / Фото Dreams in Paris

La maison rose не только фантастически выглядит, но и интересен своей историей. В свое время начинающий художник Морис Утрилло, не спросив разрешения хозяина заведения, перекрасил стены из белого в розовый. После этого цвет фасада здания несколько раз меняли. Однако со временем Утрилло стал популярен, что повлияло и на ресторан на Монмартре – розовый цвет стал визитной карточкой заведения.

7. Rue de l'Abreuvoir

Сфотографировавшись возле La maison rose, не торопитесь покидать этот район. Достаточно спуститься по улице Rue de l'Abreuvoir и обернуться назад. Перед вами откроется великолепный вид с парижскими домами и базиликой Сакре-Кер. Особенно красиво здесь летом, ведь зелень на стенах добавляет месту ярких красок.



Вид на улицу Rue de l'Abreuvoir / Фото Pexels

8. Rue Cremieux

Еще одна невероятная локация – rue Cremieux в 12 округе Парижа. Улица расположена в районе Quinze-Vingts и славится небольшими красочными и симметричными домами, разделенными каменной пешеходной дорогой. В теплое время года на улице радует глаз большое количество растений в горшках.

Rue Cremieux с ее цветными домиками – прекрасная фотозона для людей, которые любят насыщенные и оригинальные снимки.



Улица Rue Cremieux / Фото Tripadvisor

9. "Падающий дом"

На Монмартре неподалеку от базилики Сакре-Кер есть прекрасное место для тех, кто предпочитает оригинальные фото. Это место привлекает туристов домом, который как будто падает за горизонт.



"Тонущий" дом / Фото Maartje Hensen

На самом же деле его положение вполне стандартное, а весь секрет – в ракурсе. Наклонив камеру под определенным углом, вы получите иллюзию того, что дом "тонет" за холмом.

10. Часы в музее д'Орсе (Musee d'Orsay)

Также советуем посетить музей д'Орсе, расположенный на левом берегу Сены. Здесь вы можете сделать одну из самых эффектных фотографий в Париже – ваш силуэт на фоне больших часов-окна.



Часы в музее д'Орсе / Фото Paris tickets

Вдобавок у вас будет прекрасная возможность насладиться одним из крупнейших собраний европейской живописи. В частности, в музее д'Орсе экспонируются шедевры Моне, Дега, Ренуара, Ван Гога.