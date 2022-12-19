Відтак, до кінця червня 2023 року для українців діятиме безквитковий проїзд у громадському транспорті Риги. Щоправда, ці поправки до правил ще повинні ухвалити на засіданні ради і схвалити Міністерство охорони довкілля та регіонального розвитку.

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Безкоштовний проїзд для українців у Ризі

Зараз у столиці Латвії діють пільги на проїзд у громадському транспорті для громадян України, відповідно до яких вони можуть абсолютно безкоштовно користуватися автобусами та трамваями до 31 грудня 2022 року. Ці правила діють для українців, які зареєстровані в Ризькому центрі підтримки жителів.

А після ухвалення поправок дія пільг продовжиться до кінця червня 2023 року. Біженці можуть безплатно користуватися столичним транспортом після отримання електронного проїзного квитка.

Отримати електронний квиток та 100% знижку на проїзд у комунальному транспорті можна у центрах обслуговування клієнтів Rīgas satiksme та у Ризькому центрі підтримки українців, який розташований за адресою вул. Амату, 4. Пільги надають за наявності документів та роздруківки із персональним кодом, який присвоюють у Латвії.