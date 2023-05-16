Знахідка на мільйони: у Великій Британії випадково виявили невідомі полотна Рембрандта
Джерело:Financial Times
Два невідомих раніше портрети руки культового нідерландського художника знайшли в приватній колекції родини з Великої Британії.
Дві унікальні роботи Рембрандта виявили працівники аукціонного дому Christie's. "Скарб" випадково знайшли під час оцінки творів, які століттями зберігає британська родина. Скільки коштують картини, та де їх можна буде побачити – дізнаєтесь в матеріалі.
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Кого намалював Рембрандт
Знайдені шедеври датовані 1635 роком. Це був той період, коли Рембрандт вже був популярним художником. На двох портретах далекі родичі митця – Ян Віллемс ван дер Плюйма та його дружина Япген Карелс. Теперішні власники картин розповіли, що їхні предки придбали пару полотен майже 200 років тому – на аукціоні в 1824 році.
Той факт, що обидва портрети належать пензлю Рембрандта вже визначили експерти аукціонного дому Christie's та підтвердили фахівці з Рейксмузею в Амстердамі. Саме в цьому музеї в столиці Нідерландів виставляють та досліджують творчу спадщину Рембрандта. Зокрема, в Рейксмузеї експонують його культове полотно "Нічна варта".
Скільки коштують картини та де їх можна побачити
Портрети виставлять на продаж в залах аукціону Christie's у Лондоні 6 липня. До цього картини покажуть в Нью-Йорку та Амстердамі. Їх попередньо оцінили у 5 – 8 мільйонів фунтів за пару (це приблизно 230 – 368 мільйонів гривень).
Рекордний продаж картини Рембранта на аукціоні Christie's відбувся у 2009 році. Тоді "Портрет чоловіка з підбоченими руками" продали за 20,2 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 930 мільйонів гривень).