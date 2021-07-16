Попередня реєстрація не потрібна. Таким чином у місті хочуть створити максимально сприятливі умови для того, аби кількість вакцинованих осіб збільшувалася.

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Які бонуси отримають вакциновані жителі Таллінна

У день отримання вакцини проти коронавірусу жителі Таллінна зможуть відвідати столичний зоопарк зі знижкою за квиток у розмірі 70%. Крім того, компанія Balbiino пригостить щеплених осіб морозивом. Про це розповіли у пресслужбі міністерства соціальних справ Естонії.

Ми запрошуємо цілі родини. Беріть зі собою бабусь, дідусів, молодь – і просто приходьте,

– каже член робочої групи по вакцинації проти COVID-19 і глава Ляене-Талліннської центральної лікарні Аркадій Попов.

Він додав, що зробити щеплення самим і забезпечити вакциною близьких зараз – це найбільш правильний вчинок, адже тільки так восени зможуть працювати школи, бабусі матимуть змогу зустрічатися з онуками, а всі жителі Таллінна – уникнути обмежень, що ставлять під загрозу безліч робочих місць.

Аркадій Попов запевнив, що всі вакцини, які використовують в Естонії, є ефективними та захищають від нових штамів вірусу.

Загалом у кожному пункті вакцинації у зазначений день планують обслужити приблизно по 500 людей.

Нагадуємо, що в Естонії повну вакцинацію пройшли 34,1% населення.

Всього було введено 1,04 мільйонів доз вакцин.

У країні застосовують чотири препарати, схвалені ЄС: Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Дізнавайтеся, вакцини яких виробників використовують у різних країнах Європи.