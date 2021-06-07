Автобусний квиток за 20 присідань: ініціатива у Румунії

У румунському місті Клуж-Напока створили "спортомат". Прилад розмістили на автобусній зупинці. З його допомогою люди зможуть отримувати автобусні квитки як винагороду за фізичну активність.

У подібний спосіб влада міста заохочує жителів більше рухатися. Чимало людей вже встигли випробувати новинку.

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Як отримати квиток за присідання

Спеціальний автомат рахує не гроші, а присідання. Так, щоб одержати один автобусний квиток, потрібно зробити 20 присідань. Встигнути це треба за 2 хвилини.

Таким чином кожна людина може економити 50 євроцентів (близько 16,5 гривень).

Обмежень щодо кількості квитків, які може отримати одна людина, немає.

У румунському місті Клуж-Напока створили "спортомат" / Фото фейсбук "Укрінформ"

У румунському місті Клуж-Напока створили "спортомат" / Фото фейсбук "Укрінформ"

У румунському місті Клуж-Напока створили "спортомат" / Фото фейсбук "Укрінформ"

У румунському місті Клуж-Напока створили "спортомат" / Фото фейсбук "Укрінформ"