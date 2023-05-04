7 нюансів, які варто врахувати перед поїздкою до Рима

Рим – неймовірне місто для подорожей на будь-який смак. Поціновувачі історії та архітектури, гурмани та шопоголіки – всі можуть отримати надзвичайні враження від столиці Італії.

Аби отримати справжнє задоволення від мандрівки, варто заздалегідь дізнатися певні особливості перебування у цьому місті. Що потрібно врахувати перед тим, як купувати квиток до Рима – дізнавайтесь у матеріалі.

Читайте також В Італії українці претендують на Транспортний бонус: як отримати

Які ціни у Римі?

Євро – грошова одиниця Італії. Подивімось на середні витрати мандрівників.

Проживання

Одна ніч у 3-зірковому готелі в центрі Рима коштуватиме в середньому 250 євро. За 4-зіркове проживання доведеться викласти 420 євро. Також у столиці Італії є розкішні 5-зіркові готелі, номери у яких коштують понад 1300 євро за ніч.

Якщо бажаєте зекономити, шукайте розташування трохи далі від центрального району. Так можна знайти пропозиції від 100 євро за двомісний номер. Якщо у вас обмежений бюджет, можна поселитися в комфортному хостелі. В середньому це вартує 30 – 45 євро за ліжко.

Харчування

Обід із 3 страв у ресторані середньої цінової категорії буде коштувати близько 65 євро на двох. За трапезу в недорогому закладі або вуличну їжу розраховуйте заплатити близько 20 євро. Келих пива обійдеться близько 4 євро, а капучино – 1,5 євро

Транспорт

Пересуватися громадським транспортом у Римі – чудовий варіант. Ціни на автобуси, трамваї та метро залежать від зони міста. У середньому 100 хвилин проїзду міським транспортом коштують 1,5 євро. Також доступні квитки на цілий день або на тиждень.

Вартість таксі стартує з 4 євро, а далі – залежно від відстані. Викликати авто можна через додаток Uber або підійти до водія на спеціальних стоянках.

Культура та етикет в Римі

Обов'язково ознайомтеся з правилами поведінки перед тим, як відвідати Рим. Ось кілька основних підказок:

Вивчіть найважливіші слова італійською. Почніть з найпростішого: привіт (buongiorno), будь ласка (per favore) і дякую (grazie).

Візьміть із собою на прогулянку пляшку: питна вода доступна у понад 2 000 громадських фонтанів на території міста.

Поважайте традиції. Під час відвідування храмів вимикайте звук на телефоні та одягайтесь скромно. Не намагайтеся скупатись у фонтані Треві, це може погано закінчитись.

У Римі не вийде поїсти надто рано. Обід в Італії починається ближче до 14:00, а вечерю готують близько 20:00.

Залишайте чайові. Це може бути кілька додаткових євро (близько 10% від рахунку в кафе чи ресторані).

Бронюйте квитки на екскурсії заздалегідь, щоб не стояти в черзі біля пам'ятки.

Що побачити у Римі?

Італійська столиця – романтичне місто, яким можна гуляти цілий день. Ось головні пам'ятки, які варто відвідати під час вікенду в Римі.

Колізей – легендарний амфітеатр, якому понад 2 тисячі років. Це колишнє місце гладіаторських боїв. Туристи можуть дослідити руїни Колізею та дізнатись більше про його історію. Квиток на екскурсію купуйте заздалегідь, адже це місце дуже популярне.

Легендарний Колізей / Фото Rome And Vatican Pass

Ватикан – унікальне місто та резиденція Папи Римського. Водночас це найменша суверенна держава у світі. Тут можна відвідати базиліку Святого Петра, Сикстинську капелу та музеї. Подбайте про скромний одяг та поводьтеся відповідно.

Ватикан з висоти пташиного польоту / Фото The Vatican Tickets

Пантеон – унікальна архітектурна пам'ятка, яка збереглась до наших днів. Це римський храм, який можна відвідати з екскурсоводом, якщо ви цікавитесь історією. Прогулятись територією без гіда також буде цікаво.

Унікальний римський Пантеон / Фото Вікіпедія

Чи безпечно у Римі для туристів?

Рим є відносно безпечним туристичним містом. Однак пам'ятайте про прості правила, щоб не зіпсувати собі відпочинок:

Остерігайтеся злодіїв. Кишенькові крадіжки – найпопулярніший злочин, з яким стикаються туристи в Римі. Особливо уважним варто бути в районі Колізею та площі Святого Петра.

Уникайте шахраїв. Купуйте квитки на екскурсії на перевірених сайтах з хорошими відгуками.

Якщо вам знадобиться допомога, викликайте екстрену службу за номером 113.

Перед поїздкою отримайте туристичне страхування.

Місцева кухня

Рим є фантастичним місцем, щоб спробувати локальні італійські страви та напої. Обов'язково оцініть смажені артишоки, пасту (традиційні Карбонару та Болоньєзе), піцу та Trapizzino (трикутна “кишенька” з різними начинками). Із напоїв радимо спробувати коктейль Aperol Spritz, італійське вино та каву еспресо.

Римський смаколик trapizzino / Фото Italy Magazine

Скільки українці можуть перебувати в Італії?

Як туристи, українці можуть перебувати в Італії 90 днів за пів року. Розрахувати термін за безвізом можна на спеціальному калькуляторі на сайті Євросоюзу.